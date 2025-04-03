Акционеры недовольны тем, что компания совершила сделку с Tencent без их спроса

Несмотря на теплый прием и неплохие продажи Assassin's Creed Shadows, дела у Ubisoft сильно лучше не стали. Ранее поступали сообщения о том, что Ubisoft, совместно с Tencent, организует новый филиал компании, которому передает права на свои главные хиты – Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six. После этого следовало продать 25% этого филиала непосредственно Tencent.

В состав нового подразделения должны были войти внутренние студии Ubisoft из Квебека, Барселоны, Софии, Сагенея и Шербрука, которые ответственны за создание новых игр и портированием их на различные платформы. Помимо этого, туда планировалось отправить часть сотрудников из Ubisoft Montréal.

Инвесторы не были в курсе таких действий, и теперь они требуют от Ubisoft пересмотреть условия сделки с Tencent и начать судебное разбирательство. Коалиция акционеров требует собрать внеочередное собрание и предлагает голосование за один из следующих вариантов:

Продать франшизы напрямую Tencent за €4 млрд — без обходных схем.

Выплатить акционерам €23 за акцию (всего €3 млрд), оставив часть денег на долги.

Причина таких крайних мер заключается в том, что акционеры не уверены, получат ли они выгоду от этой сделки. Также они считают справедливым ограничить голосование со стороны Tencent и семьи ива Гиймо из-за конфликта интересов.