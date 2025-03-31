Массовому зрителю не пришлась по вкусу исполнительница главной роли.

Новый фильм от Disney «Белоснежка» вышел в широкий прокат 21 марта 2025 года, но не смог понравиться зрителю и собрать кассу. Фильм представляет собой современную адаптацию классического мультфильма «Белоснежка и семь гномов», а также одноимённой сказки братьев Гримм. Режиссером выступил Марк Уэбб, известный по двум частям «Нового Человека-паука», а главные роли исполнили Рейчел Зеглер и Галь Гадот.

Несмотря на то, что в первый уикэнд фильм собрал вокруг себя наибольшее количество зрителей в США, он не смог показать результат, на который рассчитывала студия. Первые сборы составили 43 миллиона долларов, что является неплохим результатом, однако мировые сборы оказались неутешительными – всего 87 миллионов долларов. То есть фильм собрал в первые выходные 130 миллионов, при бюджете в 250, без учета маркетинга.

«Белоснежка» умудрилась поставить анти-рекорд для студии Disney. После вторых выходных в домашнем прокате фильм смог собрать всего 14 миллионов долларов, то есть падение сборов составило примерно 66%, что является худшим показателем для Disney.

Помимо неутешительных кассовых сборов, «Белоснежка» получила статус худшего фильма в истории сайта IMDb. Фильм имеет оценку 1,5 балла из 10 на основании 264 тысяч оценок. Пользователи поставили худшую оценку не только из-за самого фильма. Причиной таких оценок является исполнительница главной роли – Рейчел Зеглер, которую большинство считает неподходящей для роли Белоснежки. Помимо всего прочего, масла в огонь подливает сама актриса, делая политические высказывания, с которыми согласны далеко не все зрители.

На отечественном «Кинопоиске» зрители поставили оценку 4/10. Фильм ругают за паразитирование на оригинальном мультфильме, поверхностных персонажей, а также потакание определенным современным трендам.