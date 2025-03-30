Давний коллега Джеймса Ганна, по всей видимости, присоединился к фильму

За последний месяц в интернете ходило множество слухов о том, что в предстоящем фильме Джеймса Ганна сыграл популярный актер, чье появление держится в тайне. Сообщалось о том, что в «Супермене» сыграют Том Круз или Крис Пратт, однако теперь множество источников говорят о другом популярном актере.

Анонимный источник ViewerAnon сообщил, что в фильме появится Брэдли Купер и сыграет он отца Кларка Кента – криптонца Джор-Эла. Спустя какое-то время пост с этой информацией был удален, однако её уже успели подхватить и подтвердить другие источники. ViewerAnon утверждает, что актер появится в начале фильма, буквально в первые несколько минут, так что это не будет являться большим спойлером.

Брэдли Купер – популярный актер и продюсер, который успел получить множество наград за свою карьеру, в том числе в его арсенале имеются номинации на премию «Оскар». Купер уже сотрудничал с Джеймсом Ганном во время работы над всеми частями «Стражей Галактики», где тот озвучил Енота Ракету. Также он выступал в качестве продюсера фильма «Джокер» 2020 года, который собрал миллиард долларов в прокате.

Если кто и сможет сыграть драматическую роль отца Супермена так, как это задумал Джеймс Ганн, то это точно должен быть Брэдли Купер.