Джанкарло Эспозито намерен присоединиться к DC в роли Доктора Фриза.

Джанкарло Эспозито, актер, чья карьера стремительно пошла в гору после роли Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие», изъявил свое желание присоединиться к кинокомиксам от DC. Актер известен своими злодейскими амплуа, которые ему удается воплощать как на малых, так и на больших экранах, а также в видеоиграх. По всей видимости, Эспозито хочет сыграть злодея для DC.

Фанатский арт с Джанкарло Эспозито в роли Мистера Фриза

В интервью IGN актер поделился своим желанием сыграть Доктора Фриза, одного из самых известных противников Бэтмена. Джанкарло Эспозито уточнил, хочет сыграть злодея в новой единой вселенной Джеймса Ганна, а не в фильма Мэтта Ривза.

В последний раз роль Мистера Фриза на больших экранах воплотил Арнольд Шварценеггер в фильме «Бэтмен и Робин» 1997 года, но такую интерпретацию не оценили фанаты комиксов из-за её несерьезности. Теперь, если Мистера Фриза сыграет всеми любимый Джанкарло Эспозито, то это может быть достойное возвращение персонажа на большие экраны.

Когда выйдет фильм про Бэтмена во вселенной Джеймса Ганна пока что неизвестно, ближайшее появление темного рыцаря в кинотеатрах ожидается в 2027 году, когда выйдет сиквел «Бэтмена» 2022 года от Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли.



