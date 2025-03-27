Игру представили на Nintendo Direct

На прошедшей Nintendo Direct было анонсировано множество игр, которые выйдут на игровой консоли Nintendo. Среди них был показан проект, который смогут оценить фанаты комиксов и ретро-игр – Marvel Cosmic Invasion. Игра представляет собой классический beat 'em up с 2D стилистикой, которая была популярна в 90-х годах.

Игра разработана Tribute Games, наиболее известной по Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, которая была выполнена в похожем стиле и тепло принята публикой. В трейлере представили играбельных персонажей и отрывки геймплея – в игре будет возможность сыграть за 15 героев вселенной Marvel. Нова, Человек-паук, Росомаха, Капитан Америка и многие другие герои объединят свои силы в борьбе с Аннигилусом – злодеем, который контролирует Негативную Зону.

Игра будет поддерживать кооперативный режим (по сети и на одном устройстве), а также кросс-платформенную игру, чтобы охватить максимальную аудиторию. В игре будет перевод текста на русский язык.

Помимо Nintendo Switch, Marvel Cosmic Invasion будет доступна на консолях PC, Xbox и PlayStation. Точную дату выхода игры объявят позже. На данный момент сообщается, что она выйдет в 2025 году. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.