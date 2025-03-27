Hot Topic продает футболку Marvel Rivals с изображением Альтрона.

Marvel Rivals вышла совсем недавно – в декабре 2024, но уже успела обрести популярность среди многих игроков, а вместе с этим приходит и большой интерес. По Marvel Rivals регулярно происходят утечки контента, связанные с появлением новых персонажей. Из-за этого многие геймеры знают о том, кто появится в игре еще до того, как об этом официально сообщат разработчики. На данный момент известно где-то от 10 до 20 слитых персонажах.

Однако все эти персонажи были слиты путем разбора внутриигровых данных игры. Свежий слив представляет из себя нечто новое для NetEase. Производитель одежды – Hot Topic представила футболку из линейки мерча по игре. На ней изображен Альтрон – один из злодеев мира Марвел, который уже появлялся на больших экранах во втором фильме про Мстителей. Официально Альтрона в игре еще никак не тизерили, не говоря уже о полноценном анонсе. Очень скоро страницу с этим предметом убрали из магазина Hot Topic, но пользователи уже успели сохранить себе копии.



