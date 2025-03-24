Mojang поделились планами на будущее Minecraft

Mojang объявила на Minecraft Live 2025, что в этом году появятся два обновления – «Spring to Life», которое выйдет в ближайшее время, которое переделает каждый биом, добавив больше разнообразия мобов и особенностей окружения, а второе, у которого пока нет названия, добавит возможность приручать гастов и ездить на них.

Гаст, которого приручат игроки, будет иметь целых четыре посадочных места, что делает его крайне привлекательным для путешествия по верхнему мира Майнкрафта. Игроков вдохновил такой анонс, который вернул к жизни старую фанатскую теорию, которая была популярной и добавляла деталей в лор игры.

Теория гласит о Нижнем мире, который не всегда был таким, каким мы его видим в игре. Согласно предположениям, Нижний мир когда-то был процветающим местом, который был наполнен водой, а не лавой. Самым убедительным доказательством этой теории является наличие базальта, который в игре создается с использованием синего льда. Как мы видим в игре сейчас, гасты, обитающие в Нижнем мире, издают страдающие крики, а с них выпадают слезы. В новом обновлении появится возможность обнаружить сушеного гаста и намочить его водой, после чего он будет улыбчивым и дружелюбным.

Присутствие базальта, окаменелостей и ледниковых текстур на блоках Нижнего мира намекает на прошедший ледниковый период, что идеально вписывается в новое обновление с дружелюбными гастами.