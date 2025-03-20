Популярный мультсериал обзавелся датой продолжения

«Неуязвимый» начал свой премьерный показ в марте 2021 года, с тех пор шоу обрело большую популярность у массового зрителя. Зрители оценили интересную подачу сюжета, а также взрослый рейтинг, с помощью которого удается демонстрировать все ужасы бытия супергероем.

Последний на данный момент третий сезон закончился буквально на днях – последняя серия вышла 13 марта и зрители оценили её по достоинству. И теперь фанатов мучает вопрос – когда выйдет 4 сезон «Неуязвимого»?

Из недавнего пресс-релиза стало известно, что четвертый сезон вернется на экраны уже в 2026 году, а работа над озвучкой уже закончена. Это означает, что аниматоры будут работать еще минимум год, чтобы подготовить шоу к выходу. Несмотря на огрехи с анимацией во втором и третьем сезонах, мультсериал продолжает радовать зрителей.

На данный момент известно, что в следующем сезоне появится персонаж по имени Трагг. Он является который сильнейшим вультрумитом из всех существующих в оригинальном комиксе. Он выступит в качестве антагониста для Марка Грейсона, главного героя мультсериала.



