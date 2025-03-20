Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
InZoi выйдет 28 марта на ПК, а в будущем запланирован релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X/S
Krafton также предоставит бесплатные DLC

The Sims остается невероятно популярной из-за того, как  Maxis отточила свою формулу за последние два десятилетия. inZOI уже привлекла внимание общественности своими промо материалами, а также редактором персонажей, который был доступен для всех желающих в течение ограниченного времени в прошлом году. Директор игры, Хён-Джин Ким, намеревается бросить вызов доминированию The Sims в жанре симуляторов жизни.

Недавняя презентация по игре дала потенциальным игрокам больше информации о том, чего ожидать от предстоящего релиза. Выход InZoi состоится уже 28 марта, а в 2025 году запланировано четыре крупных обновления. Косметические предметы, такие как одежда и мебель, будут выпускаться с трехмесячным интервалом.

Многих удивил тот факт, что игра будет стоить всего 40 долларов, поскольку за эту цену продаются крупные DLC для Sims 4. А весь дополнительный контент для The Sims 4 стоит примерно 2500 долларов. В то время как весь запланированный дополнительный контент inZOI будет бесплатным для всех игроков.

Возможно, это изменится в будущем, или в игре будет доступны микротранзакции, однако сейчас предстоящий проект выглядит как минимум интересным.


#новости игр #новости игровой индустрии #krafton #inzoi #sims #sims 4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Режиссеры «Мстители: Судный день» подтвердили, что смерть Тони Старка – часть истории Доктора Дума
1
Выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами британец обратился в ЕСПЧ
10
Google запустила первый спутник FireSat для наблюдения за лесными пожарами
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
6
Транспортный проект в Астраханской области завершат в 2028 году, спустя 25 лет
+
AMD Ryzen 7 9800X3D вновь продаются по рекомендованной цене в 479 долларов
+
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
1
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
3
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
3
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Зеленский потребовал от России согласиться на прекращения огня без условий
35
Rockstar Games раскрыла детали последнего патча для GTA 5 Enhanced - какие ошибки исправлены
1
Qualcomm представила чипсеты Snapdragon G2 Gen 2/G1 Gen 2 для портативных консолей
+
Доход курьеров в Москве превысил доход сотрудников с высшим образованием
2
Ученые разработали технологию, позволяющую слушать музыку без наушников, не мешая другим
2
В Steam хакеры опубликовали игру Sniper: Phantom’s Resolution со встроенным вредоносным кодом
+
NVIDIA анонсировала видеокарты RTX PRO 6000 Blackwell
+
Игровой планшет Ayaneo Gaming Pad получил чип Snapdragon G3 Gen 3 с поддержкой трассировки лучей
+
Госдолг России вырос на 13,5% и составил 29,041 триллиона рублей
1

Популярные статьи

Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
34
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
171
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
16
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
26
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
14
Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их
+
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
6
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
+

Сейчас обсуждают

Karmboros
02:17
Лошара Нвидиа Хейтерская ник сменила, типа это не он тут весь этот бред писал, стыдно стало, что за лох
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Waramagedon
02:16
не угрожай чужим оружием и чужой армией
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
Waramagedon
02:14
война с нато уже идёт, просто умные дяди из нато нашли себе бесплатных солдат за безвиз и территорию для войны. пока Джоны пьют вискарь, тарасы дохнут.
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
Waramagedon
02:10
он колесо только начал вытачивать из валуна, что ты ему объясняешь, пусть живёт в своих мриях пока повестка не пришла.
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
Waramagedon
02:08
а тебе не похрен от чего подохнешь? советская, не советская это не самое главное, главное, что у вас такого нет.
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
VRoman
02:04
Ну это для тех кто ездит из точки А в точку Б расслабившись за рулём. А для тех, кто любит проходить повороты на максимальной скорости в 1 см от бардюра, ручник будет подходить куда лучше.
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
VRoman
02:02
Да вот именно. К любой ручной привыкаешь за месяц. А дальше всё идёт само собой естественно как дыхание.
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
RTX 3050=КАЛ
02:00
Все видели фейк от тебя.что ты снова повторяешься.видно у тебя кроме фейков нет вообще ничего.зато у нас твое мылососное видео есть мм красота.в каждой игре потеки гавна по монику.кстати и в сенуа тып...
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
VRoman
01:59
Не знаю с чего ты взял что ручная дешевле в обслуживании. Менять сцепление каждые 100000-150000 км нисколько не дешевле замены масла и фильтра. Современные автоматические вообще не имеют никакого обсл...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
666MAXIMUS999
01:54
Выигрывает эффективность и креативность. Если все эти актёришки и драматурги не могут ничего создать нового и предложить лучше, чем предлагает ИИ, то им пора просто всем сдохнуть. Кроме как ремейков, ...
Звезды Голливуда просят Трампа встать на защиту кино и телевидения от натиска ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем