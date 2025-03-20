Krafton также предоставит бесплатные DLC

The Sims остается невероятно популярной из-за того, как Maxis отточила свою формулу за последние два десятилетия. inZOI уже привлекла внимание общественности своими промо материалами, а также редактором персонажей, который был доступен для всех желающих в течение ограниченного времени в прошлом году. Директор игры, Хён-Джин Ким, намеревается бросить вызов доминированию The Sims в жанре симуляторов жизни.

Недавняя презентация по игре дала потенциальным игрокам больше информации о том, чего ожидать от предстоящего релиза. Выход InZoi состоится уже 28 марта, а в 2025 году запланировано четыре крупных обновления. Косметические предметы, такие как одежда и мебель, будут выпускаться с трехмесячным интервалом.

Многих удивил тот факт, что игра будет стоить всего 40 долларов, поскольку за эту цену продаются крупные DLC для Sims 4. А весь дополнительный контент для The Sims 4 стоит примерно 2500 долларов. В то время как весь запланированный дополнительный контент inZOI будет бесплатным для всех игроков.

Возможно, это изменится в будущем, или в игре будет доступны микротранзакции, однако сейчас предстоящий проект выглядит как минимум интересным.



