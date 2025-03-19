Warner Bros. делает большую ставку на Супермена

Джеймс Ганн, новый руководитель DC, всеми силами старается построить новую и цельную киновселенную. Первый такой проект уже вышел – это мультсериал «Монстры-коммандос», вышедший в конце 2024 года и представивший новых персонажей. Однако настоящим открытием киновселенной будет являться фильм про Супермена, сценаристом и режиссером которого является сам Джеймс Ганн. Из-за своей роли открывающего фильма, на него возлагаются большие надежды внутри студии.

В недавнем отчете Puck News говорится, что Супермен рассматривается внутри компании как имеющий «почти неоценимое значение» для будущего не только DC Studios, но и самой Warner Bros. Discovery. В отчете также говорится, что страх перед очередной продажей или слиянием Warner Bros. становится все более ощутимым. Такие сообщения должны вызывать беспокойство как у поклонников DC, так и у широкой аудитории, поскольку они рисуют ясную как день картину того, что Warner Bros. снова попадает в ту же ловушку, в которую они продолжают попадать с фильмами DC.

Такая большая ставка на фильм про Супермена этим летом может сыграть злую шутку с руководством компании. От того, как фильм будет принят обществом и какую кассу он соберет, зависит будущая судьба киновселенной. Если Джеймсу Ганну не удастся выполнить свою задачу, то, скорее всего, рассчитывать на аналогичный Марвел успех не придется.

Фильм Джеймса Ганна «Супермен» выйдет в кинотеатрах 11 июля.