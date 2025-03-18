Хуже только «Невероятный Халк», «Первый мститель», «Капитан Марвел 2», и «Черная вдова».

Последний фильм Marvel Studios похоже, провалился в прокате. «Капитан Америка: Новый мир» вышел в мировой прокат 14 февраля 2025 года, и не смог собрать вокруг себя большую аудиторию и впечатляющие кассовые сборы. Тем не менее, фильму удалось обогнать другие проекты от Марвел – «Невероятный Халк», «Первый мститель», «Капитан Марвел 2», и «Черная вдова». Если первые два фильма еще можно оправдать тем, что это одни из первых фильмов в киновселенной, которые выходили в то время, когда супергеройские фильмы не были на пике популярности, то другие два не смогли собрать кассу из-за пост-ковидных факторов («Черная вдова» получила одновременный релиз в кинотеатрах и на стримингах) и слабых историй.

Четвертый фильм о Капитане Америка собрал всего лишь $370,569,776, что для блокбастера с официально заявленным бюджетом порядка $200 млн (не учитывая маркетинг) крайне мало. Ранее различные источники докладывали, что бюджет фильма неоднократно раздувался из-за постоянных пересъемок из-за неудачных тестовых показов. Сообщалось, что для того, чтобы выйти в ноль и студия не потеряла деньги, фильм должен собрать не менее $400 млн. Очевидно, что на данный момент времени об этом не идет и речи.

Ожидается, что «Капитан Америка: Новый мир» выйдет на стриминговый сервис Disney+ около 15 мая 2025 года, примерно через 90 дней после релиза. Три месяца — это обычный срок проката блокбастера в кинотеатрах, за исключением таких крупных кассовых хитов, как «Дэдпул и «Росомаха», которые оставались на больших экранах более 109 дней.

По всей видимости, Marvel Studios придется переработать свою стратегию касательно персонажа Капитана Америка, если они хотят выпускать успешные фильмы с участием этого персонажа.