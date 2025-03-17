На сайте ESRB появилась информация по новому Silent Hill

Не так давно на прошлой неделе Konami провела свое мероприятие под названием «Silent Hill Transmission», на котором впервые подробно рассказала о своей новой игре – Silent Hill f. Компания представила первый трейлер игры, который впечатлил публику, и многие побежали добавлять себе игру в списки желаемого. Однако издатель не стал делиться с публикой информацией, касающийся даты выхода игры. К счастью, недавно появились данные, которые предполагают выход игры уже в этом году, возможно даже в ближайшие месяцы.

Один из пользователей Reddit заметил возрастной рейтинг игры на сайте ESRB. Игра получила рейтинг M (17+), поскольку в игре присутствуют кровь, расчленения, большое количество насилия и нагота. Зачастую получение рейтинга говорит о том, что игра находится на финальной стадии производства и издатель готовится выпускать продукт на рынок. Сам факт существования возрастного рейтинга говорит о скором выходе игры.

Прошлогодний ремейк Silent Hill 2 получил свой рейтинг в апреле, а вышел в октябре. Если ситуация повторится, то Silent Hill f стоит ожидать не раньше, чем через полгода.

За разработку игры отвечает команда Neobards Entertainment из Гонконга, состоящая из ветеранов игровой индустрии, ранее работавшими в Activision, Sony, Square Enix, Capcom, а также Konami. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и выйдет на всех современных платформах.