На это указывают обновления на сайте Bethesda Creation Kit

Starfield от Bethesda вышла в сентябре 2023 года на Xbox и Windows, оставив поклонников PlayStation без внимания. Недавние обновления сайта Bethesda Creation Kit проливают свет на возможность выхода версии для консоли от Sony.

Ранее игры Bethesda всегда выходили на всех платформах, но после приобретения их гигантом в лице Microsoft, некоторые боялись эксклюзивности игры. Однако Фил Спенсер, глава Xbox уверяет, что делать эксклюзивы и разделять игры по платформам не является основой политики его подразделения. Один из главных хитов Xbox – Indiana Jones and The Great Circle, выйдет на PlayStation уже совсем скоро.

Главным источником для оснований считать вероятность выхода Starfiel на PS5 крайне высокой является платформа для модов Bethesda Creation Kit. Один из пользователей Reddit заметил небольшое обновление и поделился своими им с сообществом. Он обратил внимание на логотип PlayStation на одном из модов для Starfield. Помимо этого, самое большое доказательство исходит от Фила Спенсера, который недавно заявил, что не видит причин не выпускать Starfield на PS5.