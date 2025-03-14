Видеоигра Invincible все еще находится в разработке.

Роберт Киркман, автор оригинального комикса Invincible, по мотивам которого сейчас выходит мультсериал, сообщает, что видеоигровая адаптация всё ещё находится в разработке. О начале производства ААА-игры от Skybound Games стало известно почти год назад, в апреле 2024 года. Skybound начинала краудфандинговую кампанию для финансирования игры и ей удалось собрать 687 102 доллара. Однако с тех пор новостей о проекте не поступало. Однако долгое молчание не обязательно должно означать, что проект отменен. Автор серии комиксов недавно поделился небольшой информацией о статусе разработки видеоигры.

Роберт Киркман в одном из интервью подтвердил, что игра находится в разработке, и что она будет «определенно крутая». Позже он упомянул, что не имеет права раскрывать слишком много подробностей.

Разрабатываемая крупная ААА-игра будет самым громким релизом для этого персонажа. В 2024 году Ubisoft выпускала мобильную игру по мотивам произведения, но она не смогла передать тот уровень и масштаб событий, описанных в комиксах и мультсериале. Так же персонаж из этой вселенной – Омни-Мэн уже появился в Mortal Kombat 1 в качестве гостевого персонажа, а в Fortnite есть скины из мультсериала. Это говорит о том, что игроки с радостью воспринимают видеоигровое воплощение этих персонажей, так что ожидания от грядущей игры среди поклонников высоки как никогда.