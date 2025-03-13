Если это правда, то у Bethesda остается мало времени на рекламную кампанию

В конце 2024 в сети активно обсуждалась возможность выхода официального ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion, которую разрабатывает компания Virtuos Games. Об этом стало известно после того, как об этом заявил бывший сотрудник. Позже это подтвердилось утечкой документов Bethesda, где упоминалась работа над ремастером этой игры и её выходе в 2022 финансовом году. Несмотря на то, что в 2022 году игра не вышла, она не была отменена. Также один из сотрудников Virtuos указал в своем резюме «неанонсированный ремейк UE5», что тут же привлекло внимание сообщества к этой информации.

На сегодняшний день сообщается, что релиз ремейка Oblivion, вероятно, состоится до июня. Об этом заявил авторитетный инсайдер NateTheHate. Он также сообщил, что проект полностью превратился из ремастера в ремейк.

NateTheHate ожидает, что новые подробности появятся «либо в этом месяце, либо в следующем». Oblivion отпразднует свою 19-ю годовщину 20 марта, так что вполне возможно, что Bethesda объявит о ремейке в честь этого события.

На данный момент об игре нет большого количества информации, кроме той, что основана на спекуляциях. Предположительно, игра разрабатывается на Unreal Engine 5, а не на движке Creation от Bethesda.