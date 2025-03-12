Актерский состав вернется к своим ролям

Оригинальный комедийный сериал «Теория большого взрыва» выходил в период с сентября 2007 года по май 2019 года на телеканале CBS и получил 12 сезонов. Ситком оказался очень успешным проектом, который на протяжении 12 лет смог удерживать множество зрителей у экранов и привлекать новых. За свои роли в сериале актеры получили множество наград, включая самые престижные в области телевидения, включая «Эмми» и «Золотой глобус». У проекта уже имеется полноценный телевизионный спин-офф в виде сериала «Детство Шелдона», выходивший с 2017 по 2024 год.

Фанаты сериала получат новый контент по своему любимому сериалу. Max и Warner Bros. Unscripted Television анонсировали новый спин-офф проект, который воссоединит многих актеров и съемочную группу оригинального сериала в виде подкаста. Ведущим и исполнительным продюсером которого выступит Джессика Рэдлофф, автор бестселлера «Теория Большого взрыва. Самая полная история создания культового сериала». На подкасте актеры и съемочная группа проанализируют и рассмотрят каждый эпизод, начиная с 1-го и 2-го сезона. Ожидается, что появятся новые детали производства сериала, а также различные дополнительные материалы.

Эпизоды подкаста «Теория большого взрыва» будут выходить еженедельно, начиная с 17 марта.



