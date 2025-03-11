Sony опубликовала патент, который расширяет возможности геймпадов

Sony продолжает разрабатывать различные устройства для своих консолей и закреплять за собой право на интеллектуальную собственность в виде патентов. Согласно патенту, поданному в августе 2024 года и опубликованному 6 марта 2025 года, Sony работает над новым контроллером, который будет оснащен технологией нагрева и охлаждения. Эта технология является одним из многих патентов компании, которые разрабатываются с целью привнести инновации в существующие понятия о видеоиграх.

Недавняя публикация Sony раскрыла находящуюся в разработке функцию для геймпада, которая использует нагревательные и охлаждающие контактные площадки, чтобы согревать или охлаждать руки игрока для повышения комфорта во время игры.

В патенте подробно описывается «модуль теплопередачи» с отдельными областями нагрева и охлаждения, расположенными внутри ручек контроллера. С помощью данного модуля повысится удобство и комфорт игроков во время долгих игровых сессий, чтобы пользователи могли держать контроллер без чувства скованности от холода, или, наоборот, от перегрева из-за теплых рук. Геймпад будет уметь ощущать разницу в температуре в различных точках и сможет её регулировать.

Как и многие другие патенты Sony, этот выглядит очень интересным, однако нет никакой уверенности, что это дойдет до массового производства и сможет стать стандартом в индустрии. Даже если такие геймпады и выйдут на рынок, то, вероятно, это будет лишь дополнительная функция для пользователей, которые будут готовы за это платить.