Take-Two Interactive подала в суд на сторонний торговый сайт GTA Online за продажу активов, валюты и взломов аккаунтов.

Take-Two Interactive, видеоигровой гигант, владеющий Rockstar Games, разработчиками серии GTA и Red Dead подала в суд на пользовательскую площадку для покупки услуг в GTA Online. В поданном иске утверждается, что на сайте ведется деятельность, подрывающая бизнес Take-Two и наносящая непоправимый вред для GTA Online.

Как и в любой другой онлайн игре, в GTA Online игроки начинают с небольшим количеством валюты, которую надо добывать путем постройки своей собственной криминальной империи, что может занимать не один десяток часов. Многим игрокам не нравится такой геймплей, когда нужно часами фармить одни и те же миссии, приносящие наибольший доход. Ради покупок внутриигровых машин, недвижимости и оружия многие игроки прибегают к помощи различных накрутчиков или читеров, услуги которых продаются на сайте, попавшим в поле зрения юристам Take-Two.

Судебная жалоба от Take-Two обращена к сайту PlayerAuctions. Сайт представляет собой торговую площадку, которая позволяет геймерам находить услуги, позволяющие им получать преимущества в играх, которые обычно невозможны, например, покупать внутриигровую валюту или предметы. Take-Two Interactive утверждает, что активы, продаваемые игрокам GTA Online, не являются «законными» и нарушают условия пользовательского соглашения, которое принимают все игроки при регистрации аккаунта в Rockstar.

По мнению Take-Two, при желании пополнить свой внутриигровой кошелек без лишней рутины, стоит воспользоваться картами Shark, то есть донатом.