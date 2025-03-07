RoboCop: Rogue City оказался успешной игрой и разработчики готовят дополнение

RoboCop: Rogue City вышла 3 ноября 2023 года и была тепло принята как прессой, так и простыми игроками. Игру хвалили за верность первоисточнику, представление Робокопа, интересное повествование и в целом приятные впечатления. Игра местами хоть и могла иметь спорные моменты, но это точно была лучшая игра про Робокопа.

Спустя почти полтора года разработчики из Teyon заявили, что игра возвращается с новым контентом, и это будет представлено как отдельная игра под названием RoboCop: Rogue City - Unfinished Business. Выход ожидается уже этим летом для всех актуальных современных платформ – Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.

Разработчики решили повторить успех оригинала, выпуская Unfinished Business, хотя, очевидно, стоит ожидать меньший масштаб событий и продолжительность игры. Игроки будут всё так же играть за стального полицейского, однако теперь будет возможность сыграть за героя до того, как он перевоплотился в Робокопа. Игрокам предстоит противостоять группе элитных наемников, которые захватили башню Омникорп в старом Детройте. В игре ожидаются новые виды оружия и обновленные анимации добивания.

Больше подробностей разработчики будут предоставлять по мере приближения релиза игры.