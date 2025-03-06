В сети появились слухи о недавних тестовых показах «Супермена», которые могут дать некоторое представление о фильме

Фильм «Супермен» Джеймса Ганна готовится к выходу в кино летом 2025 года, а это значит, что сейчас картина находится на финальном этапе своего производства. Создатели занимаются монтажом, но также необходимо проводить и тестовые показы для специальных фокус-групп, мнение которых учитывается в процессе создания. Если предварительные показы вызывают негатив, то фильм могут отправить на дополнительные пересъемки и обычным монтажом уже не получится выкрутиться.

Недавно прошли очередные тестовые показы, и в сеть просочились отзывы людей, которые уже посмотрели картину в черновом варианте. Первые отзывы о первых внутренних показах «Супермена» были не особо положительными, однако последние показы пришлись по духу тестовой аудитории.

На данный момент сообщается о следующих деталях первого фильма новой киновселенной DC:

В очередной раз упоминается о Николасе Холте, который оказался очень хорош в роли злодея Лекса Лютора;

Визуальная составляющая фильма выглядит гораздо лучше того, что было показано в уже опубликованных трейлерах фильма;

В фильме появятся некоторые неанонсированные злодеи, появления которых никто не ждал;

Хвалят Рэйчел Броснахэн в роли Лоис Лейн – она получилась «смешная и очаровательная»;

Общее впечатление от Супермена Дэвида Коренсвета похоже на героя Брэндона Рута;

В фильме много юмора и достаточно эмоциональных моментов;

Тон фильма напоминает первую «Чудо-женщину» и первых «Стражей Галактики».

Отмечается, что фильм «чрезвычайно хорош», он «эмоциональный и смешной», а также с большим количеством научной фантастики.