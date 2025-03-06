Sony сократила штат работников студии после неудачного ремейка

Студия Ballistic Moon, выпустившая ремейк Until Dawn осенью 2024 года, практически закрыта, сообщает Insider Gaming. В студии прошли несколько волн массовых сокращений, в результате которых в компании осталось работать всего лишь несколько сотрудников, ни один из которых не является непосредственно разработчиком видеоигр. Sony оказалась не впечатлена результатами продаж ремейка игры, и проект, по всей видимости, провалился – его пик одновременно играющих игроков в Steam оказался совсем небольшим и составил 2607 игроков.

Компания Ballistic Moon подтвердила увольнения в прошлом году, заявив, что приняла «сложное решение». Однако в материалах Insider Gaming утверждается, что студия тихо провела вторую серию увольнений ближе к концу прошлого года.

После выхода игры, уже в октябре было уволено около 40 сотрудников, а оставшиеся сотрудники остались для поддержки после выхода ремейка Until Dawn в релиз. Однако утверждается, что и эти оставшиеся разработчики (примерно 20 человек) — потеряли работу в декабре, а в студии остались только её основатели.

Увольнения могли стали результатом неудачных стремлений студии представить новые проекты, чтобы обеспечить себе финансирование, однако Sony отклонила все идеи.

Данные сокращения неудивительны на данный момент. В индустрии продолжается тенденция на сокращение штата сотрудников и закрытие целых студий разработчиков. Только в феврале закрылись такие компании, как Monolith Productions, Player First Games и Warner Bros. Games San Diego, а также подтвердились увольнения в американской команде разработчиков Marvel Rivals.





