Скоро состоится первый тест игры для Battlefield Labs

Пытаясь наверстать упущенный успех и исправить ошибки прошлых частей серии, Electronic Arts представила Battlefield Labs – платформу, на которой команда разработчиков планирует проводить различные тестирования, чтобы учесть мнение своей аудитории. Таким образом студия хочет стать ближе к геймерам и стараться как можно больше учитывать их мнение, а так же конструктивную критику.

Как утверждает Insider Gaming, первый тест Battlefield Labs начнется уже на этой неделе, а именно 7 марта. Хотя все участники игрового теста, скорее всего, будут находиться под NDA, это не значит, что все игроки будут его соблюдать.

Всем остальным, кто не смог попасть на тестирование стоит ожидать различного рода утечек от тех, кому удалось туда записаться. Это может быть как общая информация о текущем состоянии проекта, так и различные геймплейные видео, описания новых механик, карт и тому подобное.

Electronic Arts утверждает, что принять зарегистрироваться в Battlefield Labs и принять участие в тестировании сможет любой желающий. Даже те, кто зарегистрируется сейчас, должны иметь шанс туда попасть, поскольку ранее было заявлено, что тестирование открыто для игроков независимо от того, когда была произведена регистрация.