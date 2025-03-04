Креативный директора Assassin's Creed Shadows Джонатан Дюмон поделился новыми подробностями об игре

Креативный директор игры Assassin's Creed Shadows Джонатан Дюмон дал интервью, в котором рассказал о новых деталях грядущего проекта Ubisoft.

Дюмон рассказал, что игрокам потребуется от 30 до 40 часов, чтобы закончить основную сюжетную линию Assassin's Creed Shadows, и столько же для прохождения дополнительного и побочного контента. Такая длительность прохождения может прийтись по вкусу большинству фанатов Assassin's Creed. Поскольку последние крупные части серии часто критикуют за то, насколько они кажутся искусственно раздутыми. Например, для завершения сюжета Valhalla требуется около 60 часов, а для прохождения на 100% целых 150 часов. Дюмон уверяет, что Shadows станет более компактной в этом плане.

Он также заявил, что студия тщательно следит за обсуждениями игры в интернете и разработчики стараются учесть справедливую критику. Однако их главная цель — создать хорошую игру.

Креативный директор рассказал о режимах игры на консолях. Игра имеет режимы производительности (60 кадров в секунду) и качества (30 кадров в секунду) на PS5 и Xbox Series X. Assassin's Creed Shadows будет иметь дополнительную оптимизацию под PS5 Pro, где будет представлена дополнительная производительность и улучшенная графика. Про производительность на Xbox Series S Ubisoft расскажет позже.

Assassin's Creed Shadows выйдет 20 марта на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.