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Amogus54
Роберт Паттинсон прокомментировал задержку «Бэтмена 2»: «Я стану чертовски старым»
Роберт Паттинсон заявил, что к выходу сиквела Бэтмена он станет уже старым

Пока Мэтт Ривз, режиссёр и сценарист фильмов про Бэтмена с Робертом Паттинсоном завершает работу над сценарием, главный актер поделился своими мыслями по поводу долгого производства фильма. Во время промо-компании нового фильма «Микки 17» актеру задали вопрос о его скором возвращении к роли Бэтмена.

Паттинсон заметил, что когда он впервые подписался на роль Бэтмена, он был молодым человеком, но к тому времени, когда зрители снова увидят его в плаще и капюшоне, он будет «старым». Поэтому он сильно надеется на скорое начало съемок. Очевидно, что актер знаком с некоторыми набросками сюжета и Паттинсон пообещал фанатам, что фильм будет «очень крутым», и отметил, что Ривз «очень осторожный писатель».

На данный момент премьера «Бэтмена 2» запланирована на октябрь 2027 года, более чем через пять лет после выхода оригинального фильма. Кинокомикс неоднократно откладывали из-за долгой работы Мэтта Ривза над сценарием, так же было и с первой частью ранее. 

Если «Бэтмен 2» выйдет в срок, то Паттинсону будет 41 год на момент премьеры фильма. Для сравнения, Кристиану Бэйлу было 38 лет, когда он закончил с ролью Бэтмена в третьем фильме, а Бену Аффлеку было 44 года, когда он сыграл уставшего от жизни, постаревшего Бэтмена в «Бэтмене против Супермена: На заре справедливости».

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Источник: comicbook.com
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