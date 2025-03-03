Главный приз забрала «Анора» с российскими актерами

В ночь со 2 на 3 марта состоялась 97-я церемония вручения наград премии «Оскар». Главной интригой в этом киносезоне для русскоязычных киноманов был вопрос – получит ли Юра Борисов свою статуэтку за свою роль в фильме Шона Бейкера «Анора»?

К сожалению, Юра Борисов остался без заветной статуэтки. Однако фильм, в котором он сыграл смог забрать 5 наград при 6 номинациях. Шон Бейкер снял фильм, который получил следующие награды:

Лучший фильм

Лучшая режиссура: Шон Бэйкер

Лучшая женская роль: Майки Мэдисон

Лучший оригинальный сценарий: Шон Бэйкер

Лучший монтаж: Шон Бэйкер

Фильму не удалось забрать награду «Лучшая мужская роль второго плана», где Юру Борисова обошел Киран Калкин за свою роль в фильме «Настоящая боль». Помимо Борисова в фильме снялись и другие российские актёры: Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Тем не менее, не смотря на то, что ему не удалось получить награду, Юра получил похвалу от Роберта Дауни Младшего, который оценил его игру и заявил, что у актера большое будущее в киноиндустрии.

Юра Борисов стал первым номинированным на «Оскар» российским актёром.







