Об этом заявил руководитель онлайн-сервисов CD Projekt Red.

В четвертой части о ведьмачьих приключениях произойдет множество изменений. Во-первых, основной фокус сместится с Геральта из Ривии, главного героя прошлых частей, на его дочь, Цири. Во-вторых, изменится движок, на котором работает игра. Студия выбрала Unreal Engine 5 вместо своего проприетарного REDengine, на котором также создавался Cyberpunk 2077.

Но кое-что останется неизменным – в игре будет Гвинт. Об этом сообщил Лешек Крупинский, руководитель онлайн-сервисов CD Projekt Red. Под одним из постов в X (бывший Twitter) поклонник ведьмака спросил его насчет Гвинта в новой игре. Крупинский ответил следующее: «У нас есть некоторые планы на Gwent в Witcher 4 :)»

Впервые Гвинт появился в игре The Witcher 3: Wild Hunt, где можно было собирать карты и играть с различными NPC. Это, конечно, являлось лишь дополнением к основной игре, но Гвинт сразу понравился игрокам. Затем игра обзавелась такой большой фанбазой, что CD Projekt Red отделили её и выпустили в качестве самостоятельной игры.

Что касается The Witcher 4, то на данный момент дата выхода неизвестна.