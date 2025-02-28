Microsoft продолжает выпускать свои эксклюзивы на PS5

Об этом сообщает журналист Том Уоррен в своей статье на The Verge. Ссылаясь на свои источники в Bethesda, он заявил, что компания планирует выпустить последнюю игру про Индиану Джонса на PlayStation 5 уже в апреле этого года, то есть уже совсем скоро, возможно, через месяц. Однако он отметил, что эта дата может естественным образом сдвинуться в зависимости от степени готовности игры и других различных факторов.

Indiana Jones and the Great Circle впервые вышла на ПК и Xbox Series X/S 9 декабря 2024 года, но Microsoft и Bethesda практически сразу заявили, что игра не будет долгим эксклюзивом этих платформ.

Выпуск игры на PlayStation 5 является частью новой стратегии Microsoft, которая планирует постепенно избавляться от эксклюзивных игр. Так, например, на консоли Sony уже вышли такие бывшие эксклюзивы Xbox, как Hi-Fi Rush, Sea of Thieves и другие, а также готовится к выходу и Forza Horizon 5. В это же время Doom: the Dark Ages от Bethesda, которая также находится под крылом Microsoft, выйдет на всех платформах сразу – 15 мая 2025 года.