Paramount больше не будет учитывать расу, этническую принадлежность и т.д. при найме новых сотрудников

Paramount недавно выступила с заявлением о том, что компания активно пересматривает свой подход к разнообразию, равенству и инклюзивности на фоне более политики, проводимой администрацией 47-го президента США Дональда Трампа.

В заявлении четко говорится о том, что Paramount прекращает практику найма сотрудников, которая обязывает учитывать их расу, этническую принадлежность, пол и так далее. Таким образом, Paramount становится одной из последних крупных компаний в США, которые отменили эту практику. Ранее таким же образом поступили такие гиганты, как например, Disney, Walmart, McDonald’s и другие. Помимо изменений в непосредственном найме сотрудников, компания также отменила финансовую надбавку (KPI) для самих нанимателей, которые искали соответствующих работников.