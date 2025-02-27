Претензии связаны с показами фильмов еще до ухода

Компания «Контент-клуб», ранее известная как официальный представитель компании Sony Pictures в России подала 20 исков против сетей кинотеатров с требованием оплатить сумму, равную почти 1 миллиарду рублей. В октябре 2022 года «Контент-клубу» перешли все обязательства и права по договорам бывшего представительства Sony. Так что судебное разбирательство по сути будет проходить между отечественными компаниями. Однако неизвестно, на чью сторону встанет суд.

Среди ответчиков числятся все ведущие российские киносети. Требования предъявляются за договора, заключенные ещё в 2019 году. Претензии бывшего представительства Sony Pictures связаны с долгами за показы фильмов американской киностудии ещё до ухода компании из России.

Всё дело в том, что зимой 2021–2022 года вышли блокбастеры «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значит». Премьера последнего состоялась за две недели до ухода голливудских студий из России в конце февраля — начале марта 2022 года. А их итоговые сборы на территории нашей страны составили 3 млрд и 1,6 млрд рублей соответственно.

Суть претензии заключается в том, что кинокомпании вместо обычного проката сроком от трех до шести недель показывали эти фильмы значительно дольше – вплоть до нескольких месяцев.



