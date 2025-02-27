Команда модеров заявила, что не боится конкуренции от Bethesda с официальным ремейком Oblivion

По заявлениям главного разработчика, глобальный мод для Skyrim, который предложит обновленную версию The Elder Scrolls IV: Oblivion, практически готов к релизу.

Мод для The Elder Scrolls V: Skyrim, который переносит на движок игры весь контент и 4 части «Свитков» находится в разработке с 2012 года и находится на финальных этапах разработки. Журналисты встретились с главой разработки мода Кайлом 'Rebelzize' Ребелом, который поведал о следующем:

Команда довольна своим результатом;

Проект находится на финишной прямой;

Разработчики не будут монетизировать мод, поскольку у них нет прав на это. Для них главное, чтобы люди играли в их мод;

Если бы у них был похожий опыт в разработке, то мод мог бы выйти несколько лет назад;

Комментируя слухи о готовящемся ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Unreal Engine 5 от Bethesda, Кайл ответил, что это не важно, насколько эти слухи правдивы. Если официальный ремейк действительно выйдет, то геймеры смогут сравнить работу модеров и Bethesda, в противном случае их мод всё равно будет отличной возможностью заново погрузиться в мир Oblivion.