Rocksteady намерены восстановить свою репутацию

Журналист Bloomber, а также известный инсайдер, Джейсон Шрайер в интервью на подкасте Kinda Funny Gamescast рассказал о планах Warner Bros. Games касательно игр-сервисов.

Шрайер заявил, что компания пересмотрела свою политику, поэтому такие новые игры, как Batman от Rocksteady и сиквел Hogwarts Legacy не будут содержать в себе элементов игр-сервисов – микротранзакций, бесконечных скинов и так далее. Отмененная игра про Чудо-Женщину, которую долгие годы разрабатывала ныне закрытая студия Monolith Productions также не содержала в себе этих элементов.

После провальных Suicide Squad: Kill The Justice League и Gothan Knights от Warner Bros. Montreal, Rocksteady делают одиночный экшен про Бэтмена без онлайна и элементов игр-сервисов. По слухам, новая игра будет рассказывать историю Бэтмена будущего, где Брюс Уэйн отошел от дел и выступает в роли наставника для молодого Терри Макгинниса.

В WB Games уверены в успехе, ведь серия Arkham уже доказала свою популярность, а отсутствие игро-сервисных надстроек над игрой придётся по вкусу всем поклонникам видеоигр.