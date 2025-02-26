Monolith Productions, известная по Middle-Earth: Shadow of Mordor закрылась

Недавно Джейсон Шрайер поделился печальной новостью для фанатов Monolith Productions – Warner Bros. приняла решение закрыть студию. Она была известна, прежде всего, по играм серии Middle-Earth, F.E.A.R., а также по готовящейся игре про Чудо-Женщину, о которой давно не было новостей.

Помимо этого, также было принято решение о закрытии студий Player First Games (Multiversus) и WB San Diego (студия поддержки).

Спустя некоторое время после заявлений Джейсона Шрайера, Warner Bros. Games официально подтвердила всю эту информацию.

Сообщается, что такое тяжелое решение для издателя было принято из-за новой стратегии развития, а также стремления сделать упор на более известных брендах – DC, Гарри Поттер, Мортал Комбат и Игра престолов.

Стоит отметить, что студии могли попасть под сокращение из-за слабых результатов самих студий. Например, файтинг в мультяшной стилистике Multiversus не оправдал ожиданий Warner Bros. Games и недавно игра перестала получать какую-либо поддержку от разработчиков.

По всей видимости, стоит ожидать новые игры во вселенной Джеймса Ганна.