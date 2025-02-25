Все фанаты, конечно же, ждут ремейк первой Silent Hill

Польская студия Bloober Team, подарившая миру ремейк Silent Hill 2, заключила новое соглашение с Konami на разработку игры по её IP. Новый проект будет представлять собой «новую игру, основанную на интеллектуальной собственности Konami». Подробностей, конечно же, нет, но, скорее всего, это будет что-то во вселенной Silent Hill, поскольку их ремейк оказался крайне успешным как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения оценок геймеров и прессы.

Петр Бабиено, генеральный директор Bloober Team, заявил следующее: «Наше сотрудничество с Konami было невероятно плодотворным, и успех Silent Hill 2 говорит сам за себя».

Bloober Team, известная прежде всего своими играми в жанре хоррор, в октябре 2024 года анонсировала свою новую игру – Cronos: The New Dawn, представляющую собой sci-fi-хоррор о путешествиях во времени от третьего лица. Эту игру обещают выпустить к концу 2025 года, так что новая игра по IP Konami может выйти не раньше, чем через 2-3 года. К тому же, ремейк Silent Hill 2 был анонсирован19 октября 2022, а вышел 8 октября 2024.

Так что потенциальный ремейк Silent Hill стоит ожидать не раньше, чем в 2027 году.



