Европейская команда забрала домой призовые $400 000

В финале турнира PGL Cluj-Napoca 2025, проходившего в Бухаресте (Румыния), победу одержала команда MOUZ, в состав которой входят игроки из Венгрии, Финляндии, Швеции и Израиля. Финал состоялся в формате BO5 и завершился счетом 3:1 по картам.

Это первый турнир для нового игрока в команде Spinx (Лотан Гилади), который сразу же завершился победой. Игрок смог быстро влиться в коллектив и показать достойный результат, который привел MOUZ к победе и призовым в размере 400 тысяч долларов.

Несмотря на то, что победителем в итоге оказались MOUZ, награду MVP (самый ценный игрок) турнира получил NiKo (Никола Ковач) из Falcons. Это первая его медаль в CS2 и девятая по счету в целом за киберспортивную карьеру. На данный момент он является единственным игроком в CS2, который смог получить MVP на крупных турнирах в составе трех разных команд. Ранее NiKo получал медали в составе G2 (1 медаль) и FaZe (6 медалей).

И пусть Falcons проиграли в финале, сумев взять лишь одну карту, это всё равно является большим достижением для команды, поскольку в этом сезоне состав обновился и состоит из четырех новых человек, в отличие от MOUZ, где был всего один новичок.