Поспешили с прогнозами: Corsair забрала назад свои слова о релизе GTA 6 на ПК

Недавний прогноз о том, что GTA 6 выйдет на PC в начале 2026 года, вызвал настоящий ажиотаж среди игроков. Однако компания Corsair, которой и приписывали этот «инсайд», поспешила опровергнуть слухи, заявив, что их слова были всего лишь предположением, а не официальной информацией от Rockstar Games.

Спекуляции начались после того, как Corsair предположила, что PC-версия GTA 6 появится в 2026 году. Многие игроки восприняли это как утечку от надёжного источника, что вызвало обсуждения на игровых форумах и в социальных сетях. Однако вскоре Corsair пришлось сделать официальное заявление, в котором они подчеркнули, что не располагают никакими внутренними данными о релизе GTA 6 на ПК.

Официально Rockstar Games подтвердила, что GTA 6 выйдет в 2025 году, но только для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Как это было с предыдущими частями серии, версия для ПК, скорее всего, появится позже.

Если взглянуть на историю последних релизов игр Rockstar, можно заметить, что PC-версии обычно выходят через 1-2 года после консольных:

GTA 5 – выпущена на PS3 и Xbox 360 в 2013 году, на ПК добралась только в 2015-м.

Red Dead Redemption 2 – вышла на PS4 и Xbox One в 2018 году, а на ПК появилась в 2019-м.

Поэтому логично предположить, что GTA 6 может появиться на ПК ближе к концу 2025 или в 2026 году, но официального подтверждения от Rockstar пока нет.

Ситуация с Corsair – ещё один пример того, как обычные догадки могут превратиться в «инсайдерскую информацию» и вызвать бурю обсуждений. Пока Rockstar Games не сделает официального заявления о версии для ПК, любые подобные прогнозы стоит воспринимать с долей скепсиса.

Игрокам остаётся ждать новостей от Rockstar, а пока можно готовиться к грандиозному релизу GTA 6 на консолях в 2025 году.