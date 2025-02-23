Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
В Corsair уточнили, что заявления о дате выхода GTA 6 на PC в начале 2026 года были лишь домыслом
Поспешили с прогнозами: Corsair забрала назад свои слова о релизе GTA 6 на ПК

Недавний прогноз о том, что GTA 6 выйдет на PC в начале 2026 года, вызвал настоящий ажиотаж среди игроков. Однако компания Corsair, которой и приписывали этот «инсайд», поспешила опровергнуть слухи, заявив, что их слова были всего лишь предположением, а не официальной информацией от Rockstar Games.

Спекуляции начались после того, как Corsair предположила, что PC-версия GTA 6 появится в 2026 году. Многие игроки восприняли это как утечку от надёжного источника, что вызвало обсуждения на игровых форумах и в социальных сетях. Однако вскоре Corsair пришлось сделать официальное заявление, в котором они подчеркнули, что не располагают никакими внутренними данными о релизе GTA 6 на ПК.

Официально Rockstar Games подтвердила, что GTA 6 выйдет в 2025 году, но только для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Как это было с предыдущими частями серии, версия для ПК, скорее всего, появится позже.

Если взглянуть на историю последних релизов игр Rockstar, можно заметить, что PC-версии обычно выходят через 1-2 года после консольных:

  • GTA 5 – выпущена на PS3 и Xbox 360 в 2013 году, на ПК добралась только в 2015-м.
  • Red Dead Redemption 2 – вышла на PS4 и Xbox One в 2018 году, а на ПК появилась в 2019-м.

Поэтому логично предположить, что GTA 6 может появиться на ПК ближе к концу 2025 или в 2026 году, но официального подтверждения от Rockstar пока нет.

Ситуация с Corsair – ещё один пример того, как обычные догадки могут превратиться в «инсайдерскую информацию» и вызвать бурю обсуждений. Пока Rockstar Games не сделает официального заявления о версии для ПК, любые подобные прогнозы стоит воспринимать с долей скепсиса.

Игрокам остаётся ждать новостей от Rockstar, а пока можно готовиться к грандиозному релизу GTA 6 на консолях в 2025 году.

#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #gta 6 #corsair #grand theft auto 6 #grand theft auto #гта 6 #гта 6 на пк
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
22
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
1
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
6
Флагман Sony Xperia 1 VII получит обновлённые камеры
+
Honor запустит собственную ИИ-технологию для обнаружения дипфейков
+
Samsung обновляет три самые продаваемые модели Galaxy A февральским патчем безопасности
1
Nintendo анонсировала ивент для демонстрации своей новой консоли Switch 2
2
Генеральный директор Microsoft полагает, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть
6
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
6
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
4
В мобильной версии Epic Games Store началась раздача двух культовых игр из серии «Звёздных войн»
2
В Японии требуют удалить из Assassin's Creed Shadows разрушаемые объекты, относящиеся к святыням
1
Пирит может оказаться более ценным минералом из-за наличия в нём лития
+
Сниженное количество активных блоков ROP затрагивает не только компанию Zotac
+
Смартфоны Honor 400 станут компактнее, а Honor 400 Pro получат батарею 7000 мАч
+
Microsoft создала новый ИИ Magma, который может управлять программным обеспечением и роботами
+
В России восстановят производство карбида кальция
+
Владельцы слабых ПК смогут продолжить играть в GTA V после выхода некст-ген версии
1
Doogee расширяет свою линейку защищенных смартфонов моделями S118 Pro и S119
+
Realme Neo 7 SE получит батарею Titan с ёмкостью 7000 мАч и обходной зарядкой
+

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
3
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
4
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
6

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
14:29
Сэлфишься? Ай молодца.
В Белом доме надеются достичь договорённостей с Москвой уже на ближайшей неделе
Ренбокот
14:28
ценник будет лишь чуть дешевле Нвидией, руководители АМД и Нвидии родственнички и состоят в картельном сговоре, а больше конкурентов и нет
В XDA перечислили интересные слухи и инсайды о видеокартах AMD Radeon RX 9000
Виктор Бутко
14:23
Если взлом выйдет и на свитч2, то приставка станет самой покупаемой во всем мире и обойдет продажи первого свитч'а
Nintendo анонсировала ивент для демонстрации своей новой консоли Switch 2
Ренбокот
14:17
Обосратушки Нвидии продолжаются, золотой дождь на лица всем лояльным фанатикам Нвидии! Берниган весь в золотом дожде!
GeForce RTX 5070 Ti уступает моделям RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti Super в тестах PassMark
Вова Огонь
14:14
Как появляются такие посты
В Белом доме надеются достичь договорённостей с Москвой уже на ближайшей неделе
Вова Огонь
14:11
И не мечтайте
В Белом доме надеются достичь договорённостей с Москвой уже на ближайшей неделе
ЧatoБoт
13:50
Пендос(ы), вся жизнь впереди, надейся и жди! (около ЦЭ) А у Некроины тем временем - полная безнадёга.
В Белом доме надеются достичь договорённостей с Москвой уже на ближайшей неделе
ЧatoБoт
13:49
Пендос(ы), вся жизнь впереди, надейся и жди! (около ЦЭ).
Game Science: 30% продаж Black Myth Wukong пришлись на западные страны
Евгений Васютин
13:36
чукча писатель. чукча не читатель. Данный материал не несет никакой смысловой нагрузки. Автор провел теоретические расчеты транзисторного бюджета CUDA-ядер и оценил площадь кристалла, выделенную под н...
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
wild cat
13:36
Ой, а что я не успел прочитать из официальных заявлений правительства? Где Это сказано было о снятии с вооружения ТУ-160? Что курите и нюхаете?
В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем