Индустрия забыла про XCOM? Создатель франшизы сомневается в будущем серии

Джулиан Голлоп, легендарный разработчик оригинальной XCOM, в свежем интервью признался, что не знает, почему продолжение серии до сих пор не вышло. По его словам, несмотря на популярность RTS и пошаговых стратегий, эти жанры остаются нишевыми, что может сдерживать разработку XCOM 3.

После успеха XCOM: Enemy Unknown (2012) и XCOM 2 (2016) студия Firaxis Games продолжила развивать тактический жанр. Однако вместо прямого продолжения франшизы команда сосредоточилась на Marvel’s Midnight Suns – игре, которая сочетала карточную систему и тактические сражения. Проект получил в целом положительные отзывы, но провалился в продажах, что могло повлиять на стратегию издателя 2K Games.

По мнению Голлопа, крупные студии вроде Firaxis остаются верны традиционным стратегиям, а основные эксперименты с жанром сейчас происходят в инди-сегменте. В качестве примеров он привёл Factorio, The Last Spell и Tactical Breach Wizards, которые демонстрируют новые механики и идеи.

Firaxis в данный момент работает над Civilization VII, а будущее XCOM остаётся неопределённым. Возможно, 2K Games не спешит с анонсом XCOM 3, чтобы найти новую концепцию, которая освежит серию и привлечёт больше игроков.

Впрочем, многие фанаты верят, что разработка XCOM 3 идёт, пусть и в секрете. В 2022 году в резюме одного из сотрудников Firaxis появилось упоминание о неанонсированном проекте в известной франшизе, что сразу породило слухи о новой XCOM. Однако официальных заявлений по-прежнему нет.

Несмотря на молчание Firaxis, серия XCOM остаётся востребованной. В 2020 году вышла XCOM: Chimera Squad, которая предложила новую боевую систему и изменённый формат кампании. Хотя игру приняли неоднозначно, это показало, что 2K Games не забывает о франшизе.

Возможно, XCOM 3 действительно находится в стадии разработки, но Firaxis и 2K Games пока не уверены, в каком направлении двигаться. В любом случае, слова Голлопа подтверждают: аудитория XCOM ждёт продолжения, и вопрос лишь в том, когда оно случится.