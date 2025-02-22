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Amogus54
Hasbro и Saber Interactive готовят ААА-игру по известной франшизе
Авторы Space Marine 2 разрабатывают крупный проект по франшизе Hasbro.

Hasbro и студия Saber Interactive, известная по Warhammer 40,000: Space Marine 2, анонсировали работу над новой ААА-игрой. Проект будет основан на одной из самых значимых франшиз Hasbro, однако конкретное название пока держится в секрете.

В распоряжении Hasbro множество культовых IP, среди которых:

  • Dungeons & Dragons – легендарная настольная ролевая игра, уже получившая несколько адаптаций;
  • Magic: The Gathering – крупнейшая карточная игра с богатым лором;
  • Transformers – вселенная, известная благодаря фильмам, мультсериалам и играм;
  • G.I. Joe – серия, объединяющая боевики, комиксы и экшен-игры.

Какой именно бренд станет основой для новой игры – пока загадка. Однако генеральный директор Hasbro Крис Кокс на встрече с инвесторами подчеркнул, что это один из самых прибыльных IP компании, который способен привлечь огромные инвестиции.

Несмотря на нехватку деталей, известно, что игра будет крупнобюджетной (ААА-уровня), с одиночной кампанией и многопользовательским режимом, а также ориентированной на массовую аудиторию

Официальных анонсов пока нет, но разработка проекта уже идет, а значит, подробности могут появиться в течение 2025 года. Учитывая масштаб IP, можно ожидать громкую презентацию на одном из крупных игровых событий, например, The Game Awards.


#saber interactive #space marine 2 #трансформеры #hasbro #dungeons and dragons #saber #transformers
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