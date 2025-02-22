Трейлер Death Stranding 2 покажут 9 марта — Кодзима раскрыл детали его создания.

Хидео Кодзима продолжает подогревать интерес к Death Stranding 2: On The Beach. Недавно он раскрыл детали процесса работы над новым трейлером, который покажут 9 марта на фестивале SXSW 2025.

Если в прошлом году видеоролик строился вокруг кат-сцен и заранее созданного монтажа, то теперь основной фокус сделан на музыке. Кодзима признается, что у него меньше времени на монтаж, поэтому многие решения он принимает во время перелетов и поездок, мысленно выстраивая структуру трейлера, прежде чем приступить к его созданию.

По словам Кодзимы, процесс работы над роликом проходит в несколько этапов:

Первоначальная версия монтируется интуитивно, подстраиваясь под музыкальный ритм.

Затем идет детальный анализ, где дорабатывается повествование, переходы и расстановка сцен.

Музыка играет ключевую роль в построении атмосферы и темпа видео.

Такой подход отличается от традиционного, когда сначала создаются сцены, а затем подбирается музыка. Теперь визуальный ряд подстраивается под аудиодорожку, что придаст трейлеру особую динамику и стиль.

Премьера нового видео состоится 9 марта на SXSW 2025, одном из крупнейших фестивалей, где традиционно показывают важные анонсы индустрии развлечений.

Death Stranding 2: On The Beach — это продолжение игры 2019 года, созданной студией Kojima Productions. Проект разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5. Игроков ждет возвращение Сэма Бриджеса, которого снова играет Норман Ридус, а также новые персонажи и расширенный открытый мир.