«Сайберия Нова» готовит крупное дополнение для своей известной игры

Студия «Сайберия Нова» официально анонсировала крупное сюжетное дополнение к экшен-адвенчуре «Смута», получившее название «Земский собор». Разработчики заявляют, что геймплей выйдет на совершенно новый уровень, предложив улучшенные движения, обновленную боевую систему и продвинутый искусственный интеллект.

События дополнения развернутся после финала оригинальной игры и будут посвящены борьбе за престол России в 1613 году, когда на Земском соборе была утверждена династия Романовых. Главным героем станет казак Кирша, знакомый игрокам по основной кампании, который вовлекается в интриги и заговоры вокруг выборов нового царя.

Сюжет будет сфокусирован на финальных месяцах Смутного времени и позволит погрузиться в атмосферу политических интриг, борьбы за власть и динамичных сражений.

Разработчики утверждают, что DLC станет качественным скачком вперед, предлагая:

Улучшенную анимацию движений – персонажи будут двигаться более естественно.

Полностью переработанную боевую систему – механика атак и защиты получит новые возможности.

Искусственный интеллект нового уровня – противники будут адаптироваться к действиям игрока.

Дополнительные механики взаимодействия с миром – реакция NPC на происходящее станет более реалистичной.

По словам креативного директора студии, команда работает над этим дополнением с лета 2024 года, и оно должно стать значительно глубже и насыщеннее оригинала. Точной даты выхода «Земского собора» пока нет, но, судя по масштабу анонса, релиз может состояться уже в 2025 году.



