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Amogus54
ZOTAC выпустили RTX 5090 с сокращённым количеством ROP-блоков
В то время как флагманский GPU серии Blackwell должен включать 176 ROP, в модели ZOTAC RTX 5090 SOLID их 168.

Специалисты TechPowerUp обнаружили, что кастомная версия видеокарты GeForce RTX 5090 от ZOTAC обладает меньшим количеством блоков растеризации (ROP), чем заявлено NVIDIA. В то время как флагманский GPU серии Blackwell должен включать 176 ROP, в модели ZOTAC RTX 5090 SOLID их всего 168. Это отклонение выявил пользователь форума TechPowerUp под ником Wuxi Gamer, проверяя параметры карты через утилиту GPU-Z.

После появления информации от энтузиастов, TechPowerUp решили провести собственное тестирование и результаты подтвердили подозрения: из-за отключенных ROP-блоков ZOTAC RTX 5090 SOLID уступает референсной версии.

В Elden Ring (4K) кастомная видеокарта оказалась на 5,6% медленнее Founders Edition, в 3DMark Time Spy Extreme отставание составило 10,5%. В играх же, например, в Starfield разница с референсом была минимальной, а в Doom Eternal ZOTAC SOLID неожиданно показала на 3% больше FPS, чем Founders Edition

Таким образом, потеря ROP-блоков не делает видеокарту непригодной для игр, но влияет на стабильность и равномерность производительности в разных проектах.

TechPowerUp проверили другие версии RTX 5090, включая Founders Edition и модели от конкурентов, и не обнаружили подобной проблемы. Пока точного объяснения нет, но вероятнее всего ROP-блоки в ZOTAC SOLID были намеренно отключены. Это может быть связано с багами на аппаратном уровне, либо с попыткой удешевления производства.

Компания ZOTAC пока не комментировала ситуацию, но если разница в производительности окажется критичной, возможны возвраты или компенсации для покупателей.

На данный момент стоит осторожно подходить к покупке этой модели. Да, в большинстве игр разница может быть незначительной, но если вы ищете максимум возможного FPS или планируете разгон, то лучше дождаться разъяснений от ZOTAC.


#nvidia #видеокарты #новости игр #новости игровой индустрии #видеокарта #rtx 5090 #zotac
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