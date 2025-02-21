Renault оценивает перспективы работы в России, но пока не спешит с решением

Французский автопроизводитель Renault не исключает вероятность возобновления работы в России, однако на данный момент этот вопрос не стоит на повестке. Об этом заявил генеральный директор компании Лука де Мео в интервью изданию Financial Times. Он отметил, что ситуация в мире меняется очень быстро, поэтому стоит подождать и посмотреть, как будут развиваться события.

Renault была одним из крупнейших иностранных инвесторов в российский автопром, начав свою деятельность в стране еще в начале 1990-х годов. В 2022 году компания вынужденно покинула рынок, передав свои активы российским властям, включая контрольный пакет в АвтоВАЗе. Однако теперь, спустя почти три года, руководство Renault осторожно высказывается о возможном возвращении.

Лука де Мео подчеркнул, что сейчас компания сосредоточена на развитии будущих проектов, а не на возвращении к прошлому. В то же время он признал, что геополитическая ситуация на данный момент стабильнее, чем год назад, но это не означает немедленного возвращения.

Также стоит отметить, что в последние месяцы некоторые иностранные компании начали искать пути возобновления работы в России, например, через партнеров или новые юридические схемы.

На данный момент никаких конкретных планов у Renault по возвращению в Россию нет, однако компания оставляет для себя такую возможность в будущем. Судьба этого решения будет зависеть от изменений в мировой экономике и политике.