Rockstar сделает две версии клиента для старых и современных систем

Компания Rockstar Games подтвердила, что продолжит поддерживать предыдущую версию игры.

Разработчики заверили, что даже после выхода обновленной версии GTA V поддержка классической версии останется в силе. Это означает, что игроки, чьи компьютеры не могут потянуть улучшенную графику, смогут продолжить играть без проблем. Более того, Rockstar заявила, что популярный модифицированный мультиплеерный сервис FiveM также будет поддерживаться и в будущем, а в дальнейшем разработчики планируют адаптировать его для улучшенной версии игры.

Чтобы обеспечить стабильную работу сервера, Rockstar приняла решение разделить версии GTA Online. Это означает, что владельцы оригинальной версии не смогут играть в одной сессии с теми, кто использует обновленную версию игры. Если вы хотите продолжать играть с друзьями, убедитесь, что у вас установлена одна и та же версия.

Все пользователи, которые обновятся до улучшенной версии, получат доступ сразу к двум вариантам игры — старому и новому. А те, кто приобретет GTA V впервые, также смогут играть в любую из двух версий. Это позволит игрокам гибко выбирать, какая версия им удобнее, исходя из мощности их ПК.

Rockstar пока не объявила точную дату выхода улучшенной версии для ПК, однако можно ожидать, что поддержка обеих версий сохранится еще долгое время. Подобный шаг позволит разработчикам удовлетворить потребности как владельцев мощных игровых систем, так и пользователей, играющих на более старом «железе».