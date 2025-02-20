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Amogus54
В Marvel Rivals поиграло 40 миллионов игроков за три месяца
Marvel Rivals стала хитом – 40 миллионов геймеров всего за три месяца

Компания NetEase в своем последнем финансовом отчёте поделилась впечатляющей статистикой: число зарегистрированных пользователей Marvel Rivals превысило 40 миллионов. Что особенно удивительно – этого результата удалось достичь всего за три месяца с момента запуска игры. Такие показатели подтверждают высокий интерес геймеров к проекту и его успешный старт на мировом рынке.

Marvel Rivals – это командный шутер с героическим уклоном, в котором игроки могут выбрать персонажей из вселенной Marvel. Благодаря динамичному геймплею, ярким спецэффектам и разнообразию способностей у героев, проект сравнивают с Overwatch 2. Однако в отличие от конкурентов, Marvel Rivals делает ставку на культовых персонажей комиксов, что привлекает не только любителей шутеров, но и поклонников супергеройской вселенной.

С таким впечатляющим стартом Marvel Rivals имеет все шансы укрепить свои позиции в жанре командных шутеров. Ожидается, что NetEase продолжит выпускать обновления, добавлять новых персонажей и улучшать баланс игры, чтобы удерживать интерес огромной аудитории. Геймеры уже с нетерпением ждут следующего крупного обновления, которое может ещё больше повысить популярность проекта.

#новости игр #новости игровой индустрии #marvel #марвел #netease #marvel rivals #netease games #марвел райвалс
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