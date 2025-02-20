Цифровые игры на 47% дороже, и игроки требуют справедливости

В Нидерландах разгорается судебное противостояние между Sony и группой потребителей, недовольных ценовой политикой компании в отношении цифровых игр. Фонд Massaschade & Consument подал коллективный иск против японского игрового гиганта, утверждая, что цены на цифровые версии игр в PlayStation Store значительно завышены по сравнению с физическими копиями.

По данным истцов, стоимость цифровых игр в среднем на 47% выше, чем у их дисковых аналогов, несмотря на отсутствие расходов на производство, упаковку и логистику. В связи с этим они обвиняют Sony в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и искусственном завышении цен, что, по их мнению, является своего рода «налогом Sony» для геймеров.

Первое судебное заседание по делу запланировано на конец 2025 года. Если суд встанет на сторону истцов, это может привести к масштабным изменениям в ценообразовании цифровых игр не только в Европе, но и во всем мире. Sony пока не дала официальных комментариев по поводу иска.

Если суд вынесет решение в пользу потребителей, Sony, возможно, придется пересмотреть свою ценовую политику, что приведет к снижению стоимости цифровых игр. Это может создать прецедент, который затронет не только владельцев PlayStation, но и пользователей Xbox и Nintendo, где действуют схожие схемы ценообразования.



