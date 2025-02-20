Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Геймеры из Нидерландов подали иск против Sony из-за чрезмерно высоких цен
Цифровые игры на 47% дороже, и игроки требуют справедливости

В Нидерландах разгорается судебное противостояние между Sony и группой потребителей, недовольных ценовой политикой компании в отношении цифровых игр. Фонд Massaschade & Consument подал коллективный иск против японского игрового гиганта, утверждая, что цены на цифровые версии игр в PlayStation Store значительно завышены по сравнению с физическими копиями.

По данным истцов, стоимость цифровых игр в среднем на 47% выше, чем у их дисковых аналогов, несмотря на отсутствие расходов на производство, упаковку и логистику. В связи с этим они обвиняют Sony в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и искусственном завышении цен, что, по их мнению, является своего рода «налогом Sony» для геймеров.

Первое судебное заседание по делу запланировано на конец 2025 года. Если суд встанет на сторону истцов, это может привести к масштабным изменениям в ценообразовании цифровых игр не только в Европе, но и во всем мире. Sony пока не дала официальных комментариев по поводу иска.

Если суд вынесет решение в пользу потребителей, Sony, возможно, придется пересмотреть свою ценовую политику, что приведет к снижению стоимости цифровых игр. Это может создать прецедент, который затронет не только владельцев PlayStation, но и пользователей Xbox и Nintendo, где действуют схожие схемы ценообразования.


#sony #новости игр #новости игровой индустрии #playstation #playstation store #ps store
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США создана композитная металлическая пена, устойчивая к баллистическим ударам, огню и радиации
7
Еще 8 смартфонов Samsung получат февральское обновление Android 2025
+
Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
4
Бывший руководитель Sony назвал сроки выхода PlayStation 6 и советует дать PlayStation 5 Pro время
1
США и РФ создадут специальную группу по урегулированию украинского кризиса
1
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
6
УАЗ провёл испытания своего нового дизельного двигателя от компании Sollers
1
Флагманы Samsung Galaxy Fold 7 и Flip 7 станут тоньше и получат увеличенные дисплеи
+
Компания NVIDIA объявила о выпуске новой серии графических процессоров RTX 50
3
Десятки старых смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл из-за решения Google и ограничений YouTube
+
По FPS в играх 8 ГБ оперативной памяти практически не уступают 16 ГБ
12
Geforce RTX 5070 Ti будет так же плохо доступна на момент выпуска, как RTX 5090 и 5080
7
Суперкомпьютер Colossus работает на газовых турбинах и превышает допустимые нормы выбросов
+
Китайская компания разработала портативную консоль с E-ink дисплеем специально для текстовых игр
1
В Китае нашли способ утилизации лопастей ветряных турбин – теперь из них строят дороги
+
Для обучения Grok 3 понадобилось 200 000 процессоров Nvidia
+
Pirate Yakuza in Hawaii получила 80 баллов на Metacritic
+
Видеокарта GeForce RTX 3050 6 GB успешно прошла проверку современными ААА-играми
12
Steam удаляет вредоносную игру и предлагает переустановить операционную систему
+
LG Display запускает массовое производство OLED-панелей с разрешением 5120х2160 пикселей
+

Популярные статьи

Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
482
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
12
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
+
Смартфон для мобильного гейминга в 2025
5
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
1
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
5
Японские биогибридные дроны научились ориентироваться в пространстве по запаху как насекомые
+

Сейчас обсуждают

O Clock
18:17
не помню игру, но она требовала установленного PxysX на AMD карте.
Nvidia удалила поддержку 32-битного PhysX в серии RTX 50
Nvidia&Intel Hater
18:10
У Трусонюха полыхает до сих пор ,как их сливают.ему не до шешуна
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
xorek
18:05
"DLSS 4.0 можно назвать крайне эффективной" - если забыть, что для её использования игра должна быть оптимизирована под неё, поэтому для 99,9% игр это не актуально. Radeon RX 7900 XTX можно сейчас взя...
ASRock выпускает материнские платы B650M Pro X3D с поддержкой PCIe 5.0 для видеокарты и M.2 SSD
Маэстро
17:56
- 1 минута а що ты така нирвна сегодня, Трусонюх не дал занюхнуть?
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
Георгий Махалов
17:55
В целом сборка норм, но я бы все же попытался пихнуть туда или 7500f с 7700хт или 4070 с 5600
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
Георгий Махалов
17:53
Выбор конкретного бренда - уже проблемы с головой. Адекватные люди выбирают лучшие решения за свою цену, а не идут в комменты обсирать красных или зелёных
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
Гоги Колпинский
17:50
сылка? хотя вата клокешская схавает
SHOT: Сеть Subway вернулась на российский рынок
Георгий Махалов
17:50
7700хт объективно лучшая карта за 50к, 4060ti на 16 гигов будет посасывать по реальной производительности.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
Гоги Колпинский
17:48
о еще одно чмо в чс
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
Георгий Махалов
17:47
Делить БП на офисные и игровые - лютая ахинея
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем