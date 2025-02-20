GTA 5 станет ещё социальнее — в игру добавят поддержку Discord

Rockstar Games готовит небольшое, но важное обновление для GTA 5: в игре появится поддержка Discord Rich Presence. Это значит, что теперь вместо обычного статуса «Играет в Grand Theft Auto V» в профиле пользователя будет отображаться конкретная информация о его действиях в игре.

Новость раскрыл инсайдер Tez2, который обнаружил изменения в последнем обновлении Rockstar Games Launcher. Пока функция не активирована, но ожидается, что она станет доступна в одном из ближайших патчей.

Что изменится для игроков? Благодаря новому статусу в Discord ваши друзья смогут видеть, чем именно вы занимаетесь в GTA 5. Это может включать:

Прохождение сюжетных миссий или контрактов в GTA Online

Посещение определённых мест на карте

Участие в ограблениях, гонках или других активностях

Такой функционал уже давно реализован в других популярных играх. Теперь и GTA 5 станет частью этой экосистемы.

Фанаты тепло восприняли нововведение, ведь оно делает игру более социальной. Напомним, что недавно Rockstar запустила официальный сервер GTA 5 в Discord, что может свидетельствовать о намерении компании усилить интеграцию игры с популярным мессенджером.

Пока неизвестно, когда именно заработает Discord Rich Presence в GTA 5, но учитывая, что обновление уже появилось в лаунчере, ждать осталось недолго.