Строительство заводов в США занимает в два раза больше ресурсов, чем на Тайване

Развитие полупроводниковой индустрии требует всё больше производственных мощностей, но строительство новых заводов в США сталкивается с серьёзными проблемами. По данным Exyte, процесс возведения фабрик в Америке занимает 38 месяцев, в то время как на Тайване аналогичные проекты завершаются за 19 месяцев. Основными причинами задержек стали бюрократические процедуры, дорогая рабочая сила и неэффективная логистика.

Согласно отчёту SEMI, в 2025 году планируется строительство 18 новых заводов, включая три фабрики под 200-мм пластины и пятнадцать под 300-мм. Большинство из них начнёт работу с 2026 по 2027 год. В перспективе до 2025 года ожидается запуск 97 новых производств.

По словам Герберта Блашица, вице-президента Exyte, затраты на создание современных полупроводниковых фабрик превышают $20 млрд, причём от $4 до $6 млрд уходит только на строительство. Такие заводы требуют 30–40 млн рабочих часов, использования 83 000 тонн стали, 5 600 миль кабелей и 785 000 кубических ярдов бетона.

Одним из ключевых факторов, объясняющих разницу в сроках строительства, является опыт и слаженность цепочек поставок. Тайваньские строители обладают высокой квалификацией, а местная индустрия не требует такого уровня детализированного проектирования, как на Западе. Это позволяет значительно ускорить процесс.

Полупроводниковая отрасль стремительно растёт, и страны соревнуются за лидерство. США пытаются догнать Тайвань, но без оптимизации строительства и сокращения бюрократии им будет сложно конкурировать с азиатскими производителями.