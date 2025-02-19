Как отказ Sony повлиял на судьбу FromSoftware и привёл к появлению Dark Souls

Компания FromSoftware могла выпустить прямое продолжение Demon’s Souls, но отказалась от этой идеи из-за потери доверия к Sony. По словам Сюхэя Ёсиды, Sony Japan Studio помогала в разработке игры, но посчитала её слишком сложной и отказалась от издания за пределами Японии. В итоге FromSoftware пришлось искать новых партнёров — в роли издателей выступили Atlus в США и Bandai Namco в Европе.

Когда Demon’s Souls неожиданно обрела популярность, Sony всё же предложила сиквел, но разработчики отвергли предложение. Вместо этого FromSoftware совместно с Bandai Namco начала работу над Dark Souls, которая положила начало культовой серии, актуальной и по сей день.

Позже отношения FromSoftware и Sony наладились, что привело к созданию Bloodborne, эксклюзива для PlayStation, который стал одним из самых значимых проектов студии. Однако, как мы видим на данный момент, Sony не стала развивать это направление, у игры нет сиквелов и даже порта на современные системы. Тем не менее, именно решение FromSoftware разорвать сотрудничество по Demon’s Souls стало отправной точкой для формирования Dark Souls и всей серии Soulslike-игр.