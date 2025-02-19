Продолжение ремейка Tony Hawk’s Pro Skater готовится к релизу

Похоже, фанатам скейтбординга стоит готовиться к возвращению культовой серии Tony Hawk’s Pro Skater. По информации инсайдера eXtas1s, компания Activision готовит ремейк THPS 3 + 4, который могут представить уже этим летом на презентации Xbox. Более того, источники утверждают, что выход игры запланирован на июнь.

Дополнительное подтверждение слухов появилось ранее, когда профессиональный скейтбордист Тайшон Джонс намекнул, что участвует в разработке нового проекта по франшизе. Хотя официального анонса пока не было, это совпадает с прежними заявлениями Тони Хоука, который ещё в 2022 году упоминал, что ремастер третьей и четвёртой части изначально планировался, но был отложен.

Напомним, что в 2020 году вышел ремейк Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, разработанный Vicarious Visions. Проект получил хорошие отзывы критиков и игроков, а его продажи превысили миллион копий за первые две недели. Однако вскоре после успеха Activision расформировала студию, что поставило под сомнение будущее серии.

Будет ли THPS 3 + 4 создан на том же движке и кем занимается его разработка — пока неизвестно. Остаётся ждать официальных анонсов, которые, возможно, состоятся уже этим летом.