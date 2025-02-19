Голливудские премьеры снова в России: крупнейшие онлайн-кинотеатры ведут переговоры

Российские онлайн-кинотеатры начали активные переговоры с голливудскими студиями о возобновлении официального показа западных фильмов и сериалов. По данным РБК, факт переговоров подтвердили представители Okko и Кинопоиска.

Три года назад сотрудничество между российскими площадками и крупными студиями Голливуда было приостановлено из-за санкционных ограничений. Однако теперь зарубежные компании вновь выходят на контакт, что дает надежду на возвращение мировых блокбастеров в официальный прокат.

Пока обсуждаются лишь предварительные условия сотрудничества, но эксперты рынка отмечают, что это важный шаг к восстановлению привычного широкого ассортимента кино в официальном доступе. В случае успешных договоренностей российские зрители смогут снова увидеть громкие голливудские премьеры, включая потенциальные хиты, такие как новые части «Мстителей» или готовящегося «Супермена».

Как быстро вернутся зарубежные фильмы – пока неизвестно. Однако факт переговоров сам по себе уже говорит о том, что ситуация в киноиндустрии постепенно меняется.