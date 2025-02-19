Будущее Marvel Rivals под вопросом.

Похоже, игра Marvel Rivals столкнулась с серьёзными трудностями. Как сообщил в своём LinkedIn директор проекта Таддеус Сассер, компания NetEase уволила его вместе со всей командой. Причины такого решения не раскрываются, но Сассер пообещал оказать помощь бывшим коллегам в поиске новой работы.

Среди уволенных оказался и Гарри МакГи, занимавшийся игровыми механиками и дизайном уровней. Факт увольнений подтвердил также Джек Берроуз, один из дизайнеров уровней проекта.

Напомним, что Таддеус Сассер — опытный разработчик, ранее работавший в DICE над Battlefield Hardline в качестве креативного директора и руководителя мультиплеера. Также он занимал должность главного дизайнера в Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier.

Судьба Marvel Rivals теперь остаётся под вопросом. Игра, которая позиционирует себя как шутер с супергероями Marvel в духе Overwatch, показывает хорошие показатели онлайна игроков, но недавние кадровые перестановки могут ухудшить её поддержку. Пока NetEase никак не комментирует ситуацию, фанатам остаётся лишь ждать официальных новостей.